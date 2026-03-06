Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 6 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve doların değer kaybetmesi yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın 7 bin 269 TL, ons altın ise 5 bin 135 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın ve gümüş fiyatları jeopolitik gerilime rağmen konsolidasyon sürecinde. Uzmanlar tahvil piyasasına olan büyük ilginin altın üzerinde baskı ortaya çıkardığının altını çiziyor.

6 Mart Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.269,85 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.083,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.165,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.492,51 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.208,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.731,26 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.133,03 dolar