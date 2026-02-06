Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 6 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 6 Şubat 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın sabah saatlerinde 6.763 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 4.822 dolara gerileyerek dün yaşanan kısmi düşüşünü yineledi.

Güçlenen dolar endeksi, ABD-Çin hattındaki olumlu temaslar, savaş çağrılarının yerini ortak masa toplantıları ve müzakere kararları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Kâr satışları ise düşüşteki en büyük etken oldu.

6 Şubat Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.763,48 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.796,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.603,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.577,43 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.062,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 116.443,57 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.822,34 dolar