Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Eylül 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

7 Eylül Pazar günü altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesine yönelik beklentiler ve ABD'den gelen zayıf istihdam verileri, değerli metalin tarihi seviyelere yükselmesine neden oldu.

Altın fiyatları 7 Eylül 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

İşte 7 Eylül 2025 tarihli güncel altın fiyatları:

• Gram altın: Alış 4.789 TL - Satış 4.793 TL (Önceki kapanış: 4.706 TL)

• Çeyrek altın: Alış 7.788 TL - Satış 7.854 TL (Önceki kapanış: 7.724 TL)

• Yarım altın: Alış 15.576 TL - Satış 15.709 TL (Önceki kapanış: 15.448 TL)

• Tam altın: Alış 30.655 TL - Satış 31.251 TL (Önceki kapanış: 30.683 TL)

• Ata altın: Alış 31.613 TL - Satış 32.402 TL (Önceki kapanış: 31.813 TL)

• Reşat altın: Alış 31.089 TL - Satış 31.305 TL (Önceki kapanış: 30.754 TL)

• Ons altın: Alış 3.587 USD - Satış 3.587 USD (Önceki kapanış: 3.545 USD)