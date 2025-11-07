Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 7 Kasım 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

ABD verilerinin faiz indirimi beklentisini güçlendirmesi ve doların zayıflaması, altını yeniden yukarı taşıdı. Zayıflayan dolar ve ABD’de istihdam verilerinin gevşemeye işaret etmesi, altına güvenli liman talebini artırarak fiyatları yükseltti.

7 Kasım Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.411,9860 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.848,7900 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.701,15 TL

* Tam altın satış fiyatı: 36.523,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.277,7400 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 91.126,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.990,09 dolar