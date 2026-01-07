Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 7 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Küresel jeopolitik belirsizliklerin ve güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürerken, gram altın güne 6.195 TL seviyesinden başladı. Aralık ayında 6.281 TL ile tarihi zirvesini test eden gram altın, son 24 saatte 6.227 TL’ye kadar yükselerek yeniden zirve bölgesine yaklaşırken, piyasalar bu hafta açıklanacak ABD verilerinin fiyatlamalar üzerindeki olası etkilerini yakından izliyor.

7 Ocak Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.196,24 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.423,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.845,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.436,72 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.531,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.909,56 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.473,61 dolar