Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, tam altın

Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle hem hafta içi hem de hafta sonu piyasada hareketlilik yaşanıyor.

8 Kasım Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

- Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL

- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.247,00 TL

- Yarım altın satış fiyatı: 18.484,00 TL

- Tam altın satış fiyatı: 36.740,14 TL

- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.837,00 TL

- Gremse altın satış fiyatı: 92.132,10 TL

- Ons altın satış fiyatı: 4.004,39 dolar