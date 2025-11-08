Altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın, tam altın

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Kasım 2025)
Hafta içindeki dalgalanmaların ardından gram ve çeyrek altın fiyatları yatay seyre geçti. 8 Kasım Cumartesi günü yatırımcılar ve ziynet eşya almayı düşünen vatandaşlar tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle hem hafta içi hem de hafta sonu piyasada hareketlilik yaşanıyor.
8 Kasım Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
- Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.247,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 18.484,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 36.740,14 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.837,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 92.132,10 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.004,39 dolar