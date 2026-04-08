Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 8 Nisan 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

ABD, İsrail ve İran arasında iki haftalık geçici ateşkes çerçevesinin açıklanmasının ardından altın fiyatları yeniden yükseldi. Trump’ın İran’a yönelik saldırıların iki hafta süreyle askıya alınacağını duyurmasının ardından ons altın 4 bin 850 doları test ederken, gram altın da 6 bin 950 TL’ye kadar çıktı.

Piyasalarda ateşkesin kalıcı çözümden çok kırılgan bir diplomatik ara olarak görülmesi, güvenli liman talebini destekledi.

8 Nisan Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.876,3820 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.245,94 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.478,25 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.922,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.837,0900 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 115.906,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.649,85 dolar