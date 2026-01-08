Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 8 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatlarında kâr satışlarının etkisiyle sınırlı geri çekilme yaşanırken, gram altın güne 6.145 TL seviyesinden başladı. Dün 6.224 TL ile zirveyi test eden gram altın ve 4.442 dolar civarında seyreden ons altın için piyasalar, yarın açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde temkinli bir görünüm sergiliyor.

8 Ocak Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.146,59 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.403,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.806,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.470,07 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.453,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.993,19 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.438,34 dolar