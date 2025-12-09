Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Aralık 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın 5.733 TL, ons altın 4.194 dolarda açılırken, Powell’ın daha sert bir söylem kullanabileceğine yönelik tahminler, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 9 Aralık 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Gram altın gününe 5.733 TL, ons altın ise 4.194 dolar seviyelerinde başladı. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürerken, altın fiyatlarında zayıf görünüm dikkat çekiyor.
Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki konuşmalarında daha şahin bir ton kullanabileceğine yönelik öngörüler de altının yukarı yönlü hareket alanını sınırlayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
9 Aralık Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.738,82 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.518,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.035,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 37.923,41 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.919,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.099,35 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.192,97 dolar