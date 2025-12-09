Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 9 Aralık 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın gününe 5.733 TL, ons altın ise 4.194 dolar seviyelerinde başladı. Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürerken, altın fiyatlarında zayıf görünüm dikkat çekiyor.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki konuşmalarında daha şahin bir ton kullanabileceğine yönelik öngörüler de altının yukarı yönlü hareket alanını sınırlayan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

9 Aralık Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.738,82 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.518,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.035,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.923,41 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.919,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.099,35 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.192,97 dolar