ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Kasım 2025)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Hafta boyunca yaşanan dalgalanmaların ardından gram ve çeyrek altın fiyatları haftayı sakin bir görünümle kapattı. Peki, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Kasım altın fiyatları...

Cihan Oruçoğlu
Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 9 Kasım 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.

9 Kasım Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 5.434,09 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.884,74 TL         

* Yarım altın satış fiyatı: 17.769,48 TL         

* Tam altın satış fiyatı: 36.829,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.430,28 TL          

* Gremse altın satış fiyatı: 91.888,00 TL      

* Ons altın satış fiyatı: 4.002,68 dolar

