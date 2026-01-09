Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatlarında dün kâr satışlarının etkisiyle sınırlı geri çekilme yaşanırken, gram altın güne 6.188 TL seviyesinden başladı. Dün 6.224 TL ile zirveyi test eden gram altın ve 4.461 dolar civarında seyreden ons altın için piyasalar, bugün açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde temkinli bir görünüm sergiliyor.

9 Ocak Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.192,46 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.341,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.681,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 40.294,82 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.236,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 100.737,04 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.462,80 dolar