Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 7 bin 20 liraya, ons altın ise 5 bin 10 dolara ulaşırken, küresel talepteki artış fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

9 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar