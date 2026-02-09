Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (9 Şubat 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Gram altın yeni haftaya 7 bin 20 lira, ons altın ise 5 bin 10 dolar seviyesinden başladı. İşte 9 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 7 bin 20 liraya, ons altın ise 5 bin 10 dolara ulaşırken, küresel talepteki artış fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.
9 Şubat Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.028,66 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.253,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.498,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.094,48 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.772,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 120.605,02 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.021,09 dolar