ALTIN SON DURUM: Gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar? 11 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları...

Her gün olduğu gibi 11 Ekim Cumartesi gününde de yatırımcıların en çok merak ettiği gelişmelerden biri altın fiyatlarındaki son durum. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak eden vatandaşlar arama motorları üzerinden konuya ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte detaylar...

Altın kapanışta denge buldu

Altın piyasasında hafta boyunca süren yükseliş eğilimi, cuma sabahı yerini kâr satışlarına bıraktı. Doların küresel çapta değer kazanması ve İsrail–Hamas arasında ateşkes planının kabul edilmesi haberi, güvenli liman talebini zayıflatarak altın fiyatlarını baskıladı.

Ancak hafta kapanışına yakın altın fiyatlarında toparlanma meydana geldi.

ABD'nin Çin’e yönelik yüzde 100 ek gümrük vergisi kararı finansal piyasaları sarsarken, yatırımcıların yeniden güvenli limanlara yönelmesine neden oldu. Bu gelişme altındaki sert yükselişin ana sebebi oldu.

Gün içinde 3.007 TL’ye kadar gerileyen gram altın, kapanışa doğru toparlanarak 5.404 TL seviyesinde haftayı tamamladı. Ons altın da benzer şekilde 3.947 dolardan 4.022 dolara yükseldi.

Gözler şimdiden yeni haftada

Küresel risk iştahının artması durumunda altın üzerindeki baskının sürebileceği, ancak jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi hâlinde altına yönelimin artabileceği değerlendirilirken yatırımcıların gözü şimdiden bir sonraki haftada yaşanacak gelişmelerde.

11 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram Altın: Alış 5.403,76 TL – Satış 5.404,54 TL

Ons Altın: Alış 4.018,32 USD – Satış 4.018,90 USD

Çeyrek Altın: Alış 9.145,00 TL – Satış 9.270,00 TL

Yarım Altın: Alış 18.290,00 TL – Satış 18.546,00 TL

Tam Altın: Alış 35.695,37 TL – Satış 36.409,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 36.468,00 TL – Satış 36.928,00 TL

Ata Altın: Alış 36.810,85 TL – Satış 37.749,69 TL