Altında yeni beklenti: UBS yıl sonu için güçlü senaryo açıkladı

UBS, son dönemdeki güçlü yükselişin ardından ons altının kısa vadede bir miktar geri çekilebileceğini ancak önümüzdeki aylarda fiyatların 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Banka değerlendirmesinde, ABD'de reel faizlerin gerilemesi, doların zayıflamaya devam etmesi ve küresel siyasi belirsizliklerin altına olan talebi artıracağına dikkat çekti. Bu faktörlerin, altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişleri önceki tahminlerin üzerine çıkaracağı ve yıl sonuna kadar yaklaşık 830 metrik tona ulaşacağı öngörülüyor.

Altın talebine yönelik tahminini değiştirmedi

UBS, 2025 yılı için merkez bankalarının altın talebine yönelik tahminini ise değiştirmedi. Banka, bu talebin 900-950 metrik ton aralığında kalmasını bekliyor.

Açıklamada ayrıca, UBS'nin küresel varlık tahsisinde altın uzun pozisyonunu koruduğu ve metalin 'çekici' bir yatırım sınıfı olmayı sürdürdüğü vurgulandı.