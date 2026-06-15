Altında yeni ralli kayıpları silecek! 200 yıllık dev bankadan çarpıcı tahmin

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ABD ve İran'ın aylar süren savaşta anlaşmaya varmasının ardından, altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti.

Ay başından bu yana yüzde 7'den fazla düşüş yaşayan ve mayıs ayındaki 4 bin 770 dolarlık zirveden 4.216 dolarlara gerileyen altının ons fiyatı yüzde 2,5'e yakın artışla 4 bin 315 dolara çıkarken, gümüş de yüzde 3'ü aşan yükselişle 70 dolar seviyesini geçti.

Şubat ayında başlayan çatışmaların ardından enerji fiyatlarındaki artış ve yükselen enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz artırabileceği beklentisi altını baskı altına almış ve güvenli limanda sert düşüşlere yol açmıştı.

Altın üçüncü çeyrekte toparlanacak

Avustralya'nın 200 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren en eski bankası Westpac de son dönemdeki zayıflığın, yüksek enflasyona ve sıkı para politikası beklentisiyle gerçekleştiğini belirtti.

Banka altının ocak ayındaki zirve seviyelerinden sert bir düzeltme yaşadığını ve kazanımların çoğunu sildiğini belirtirken üçüncü çeyrek için iyimser tahminler paylaştı. Bankacılık devine göre altının fiyatı yılın devamında toparlanarak ons başına ortalama 4 bin 600 dolara yükselecek.

Yatırımcılar kademeli olarak geri dönecek

Bankanın açıklamasına göre, anlşama sonrası daha düşük oynaklık ve reel getiri oranlarında gevşeme dönemi, fiyatların istikrara kavuşması ve uzun vadeli yatırımcıların kademeli olarak geri dönmesi için zemin hazırlayacak.

Westpac ayrıca, Asya'daki devam eden talebin ve merkez bankası alımlarının da altın fiyatlarına uzun vadeli destek sağlayacağını belirtiyor.

Öte yandan barış anlaşmasının ardından piyasalarda faiz beklentileri de değişmeye başladı. Fed’in yıl sonunda faiz artırma ihtimali düşerken, analistler azalan enflasyon baskısının kısa vadede altını desteklediğini, ancak devam eden ekonomik riskler nedeniyle yükselişin temkinli seyredebileceğini belirtiyor.