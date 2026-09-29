Altındaki düşüş kripto devini vurdu: 5 haftada 2,65 milyar dolar eridi

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Altının ons fiyatı 28 Eylül'de 4 bin 110 dolara kadar gerileyerek 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini artırması, Fed'in yeni bir faiz artırımına gidebileceği beklentisi, güçlenen dolar ve yükselen ABD tahvil getirileri değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççılarından Tether'ın elinde 146 tonun üzerinde, 4,7 milyon ons altın bulunuyordu. Altının 24 Ağustos'ta 4 bin 700 dolar civarında işlem gördüğü dönemde bu varlıkların değeri 22,06 milyar dolarken ons fiyatının 4 bin 135 dolara gerilemesiyle portföyün değeri 19,41 milyar dolara indi.

Böylece altındaki düşüş, Tether'ın altın varlıklarının piyasa değerinden 2,65 milyar dolar sildi.