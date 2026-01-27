Altındaki rekorlar online alışverişi katladı: İnternetten altın alımı zirvede

Altın fiyatlarında son yıllarda kaydedilen güçlü yükseliş, Türkiye’de internet üzerinden yapılan altın alımlarında da belirgin bir artışı beraberinde getirdi.

Açıklanan veriler, online kanallardan kartla gerçekleştirilen altın alışverişlerinin son üç yılda büyüdüğünü gösterdi. Buna göre 2023 yılında internetten yapılan altın alışverişlerinin toplam tutarı 4 milyar 788 milyon TL olurken, bu rakam 2024’te 16 milyar 20 milyon TL’ye, 2025’te ise 35 milyar 412 milyon TL’ye yükseldi.

2025'te rekor artış

Türkiye Gazetesi'nden Faruk Bingöl'ün haberine göre, Online harcamalardaki artışta, altın fiyatlarındaki sert yükseliş belirleyici oldu. Ons altın 2023’te yüzde 13,11 prim yaparken, 2024’te yüzde 27,21 ve 2025’te yüzde 64,72 oranında değer kazandı.

Fiyatı yükseldi, online tercih edildi

Yükseliş eğilimi 2026 yılında da devam etti. Ocak ayında ons altın, piyasalarda tarihi bir eşik olarak kabul edilen 5 bin dolar seviyesini aşarak yeni rekorlara ulaştı. Aynı dönemde gram altın da ilk kez 7 bin TL sınırını geçti. Yılın ilk ayı sona yaklaşırken, ocak ayındaki artış oranı yüzde 15’in üzerine çıktı.

İşlem adetleri incelendiğinde ise tablo daha net görülüyor. 2023 yılında internetten kartla yapılan altın alışverişlerinin aylık ortalaması 79 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam 2024’te 104 bin adede, 2025’te ise 116 bin adede yükseldi. Son iki yılda online altın işlemlerindeki artış oranı yüzde 47 olarak kaydedildi.

Sepet tutarı 25 bin TL'ye çıktı

Fiyatlardaki yükseliş ve işlem sayısındaki artış, ortalama sepet tutarlarını da yukarı taşıdı. 2023’te online altın alışverişlerinde ortalama sepet büyüklüğü 5 bin TL olurken, bu tutar 2024’te 13 bin TL’ye, 2025’te ise 25 bin TL’ye çıktı.

Sektör temsilcileri, altın piyasasındaki hareketliliğe paralel olarak düşük ayar ve sahte ürün risklerinin de arttığına dikkat çekiyor. Bu nedenle internetten altın alışverişi yapılırken resmi izinlere ve gerekli akreditasyonlara sahip, güvenilir üreticilerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan kargo ve sigorta gibi ek maliyetlerin oluşabileceğine işaret eden sektör yetkilileri, buna karşın online alışverişin zaman tasarrufu ve güvenlik gibi önemli avantajlar sunduğunu ifade ediyor.