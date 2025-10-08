Altındaki yükseliş sürecek mi? Mahfi Eğilmez’den yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, CNBC-e kanalında katıldığı canlı yayında, altındaki yükselişe dair değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcılara portföy uyarısında bulundu.

Eğilmez, ABD hükümetinin kapanma ihtimalinin altına yönelimi artırdığını vurgulayarak, bu sürecin uzaması durumunda daha fazla yatırımcının altına yönelebileceğini söyledi. Ancak piyasalarda olası bir kâr realizasyonuyla birlikte altın fiyatlarında kısa vadeli hafif düşüşlerin yaşanabileceğini belirtti.

“Altın alın” tavsiyesinde bulunmadığını ancak yatırım portföyünün bir kısmının altında bulunmasının faydalı olabileceğini ifade eden Eğilmez, “Bizim açımızdan altının hem ons, hem de dolar karşılığı değeri önemli. Biri düşse öbürü kurtarıyor. Türk yatırımcısı için altın, kendi kendini sigorta ediyor” değerlendirmesinde bulundu.