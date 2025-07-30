Altının kilogram fiyatı 4 milyon 355 bin 100 liraya yükseldi

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 355 bin 100 liraya ulaştı. Gün içinde en düşük 4 milyon 338 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 370 bin lira seviyelerini gören fiyat, yüzde 0,2’lik bir artışla bu seviyede dengelendi.

Bir önceki gün 4 milyon 348 bin liradan kapanan standart altının kilogram fiyatı, bugün hafif bir yükseliş gösterdi. KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 6 milyar 495 milyon 83 bin 536,40 lira olurken, işlem miktarı 1.496,85 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metaller dikkate alındığında ise toplam işlem hacmi 7 milyar 86 milyon 732 bin 786,58 liraya ulaştı.

Altın borsasında günün en aktif kurumları arasında Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler yer aldı.