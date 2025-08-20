Altının kilogram fiyatı 4 milyon 414 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 414 bin 999,50 liraya çıktı. Gün içinde en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lira görüldü. Böylece fiyat, dünkü 4 milyon 406 bin liralık kapanışa göre yüzde 0,2 oranında artmış oldu.

Piyasada işlem hacmi altın tarafında 5 milyar 857 milyon 207 bin 889,22 lira, işlem miktarı 1.338,57 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 858 milyon 174 bin 753,25 lira oldu.

Gün boyunca en fazla işlem yapan kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.