Altının kilogram fiyatı günü düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü düşüşle tamamladı.

Günün ilk yarısında 4 milyon 350 bin lira ile 4 milyon 430 bin lira arasında dalgalanan standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,95 azalışla 4 milyon 350 bin liradan kapanış yaptı. Dün ise altının kilogram fiyatı 4 milyon 392 bin liradan kapanmıştı.

KMKTP verilerine göre, altın piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyar 664 milyon 458 bin 390,31 lira, işlem miktarı ise 1.066,85 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 872 milyon 840 bin 700,03 liraya ulaştı.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NM Global Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler oldu.