Altının kilogram fiyatı haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününü 4 milyon 396 bin liradan kapattı. Gün içinde en düşük 4 milyon 385 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 426 bin lira seviyesini gören fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 geriledi.

Altının kilogramı haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta cuma günü 4 milyon 430 bin liradan kapanan standart altının kilogramı, yeni haftaya düşüşle başlamış oldu. KMKTP verilerine göre, altın piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyar 532 milyon 996 bin 190,95 lira, işlem miktarı ise 802,96 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 978 milyon 321 bin 5,27 lira seviyesinde gerçekleşti. Günün en fazla işlem yapan kurumları arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi yer aldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: