Altının kilogram fiyatı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününü 4 milyon 418 bin liradan kapattı.

Gün içinde 4 milyon 414 bin lira ile 4 milyon 420 bin 800 lira aralığında işlem gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3'lük artışla 4 milyon 418 bin liraya yükseldi. Cuma günü ise altının kilogramı haftayı 4 milyon 405 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 662 milyon 9 bin 810 lira olurken, işlem miktarı 377,10 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 919 milyon 148 bin 4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler oldu.