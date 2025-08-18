  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Altın
Takip Et

Altının kilogram fiyatı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,3 artarak 4 milyon 418 bin liraya yükseldi. Gün içinde 4 milyon 414 bin lira ile 4 milyon 420 bin 800 lira arasında işlem gören altın, cuma günü 4 milyon 405 bin 500 liradan kapanmıştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altının kilogram fiyatı haftaya yükselişle başladı
Takip Et

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününü 4 milyon 418 bin liradan kapattı.

Gün içinde 4 milyon 414 bin lira ile 4 milyon 420 bin 800 lira aralığında işlem gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,3'lük artışla 4 milyon 418 bin liraya yükseldi. Cuma günü ise altının kilogramı haftayı 4 milyon 405 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 1 milyar 662 milyon 9 bin 810 lira olurken, işlem miktarı 377,10 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 919 milyon 148 bin 4 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler ve Altınbaş Kıymetli Madenler oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA