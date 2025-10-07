Goldman Sachs altın tahminini güncelledi: Altın 2026’da nereye kadar yükselecek? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? Altın fiyat tahmini

Bankacılık devi tahminini güncelledi: Altın 2026’da nereye kadar yükselecek?
Altında rekor serisi sürerken, Goldman Sachs yeni fiyat hedefini açıkladı. Banka, Fed’in 2026 ortasına kadar faiz oranlarını 100 baz puan düşüreceği beklentisinin altını destekleyeceğini belirtti. ETF fonlarına yönelen güçlü sermaye akışları ve merkez bankalarının 2025’te ortalama 80 ton, 2026’da 70 ton civarında altın alımı yapacağı öngörüsüyle, ons altın için yeni hedef 4.900 dolar oldu.
Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, güçlü ETF girişleri ve merkez bankalarının süren alımlarını gerekçe göstererek, 2026 Aralık dönemi için ons altın tahminini 4.300 dolardan 4.900 dolara çıkardı.
Altın rekor üzerine rekor kırıyor
Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3.977,40 dolarla yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Gün içinde yüzde 0,34 artışla 3.973,57 dolardan işlem gören değerli metal, yıl başından bu yana yüzde 51,40 oranında değer kazandı.
Yatırımcıların güvenli liman talebi sürerken, altın fiyatlarındaki bu hızlı yükselişin Fed’in para politikasındaki değişim beklentileriyle desteklendiği belirtiliyor.
Fed’in faiz indirimi beklentisi altına destek sağlıyor
Goldman Sachs, yayımladığı değerlendirmede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 ortasına kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiğini açıkladı.
Faiz indirimi, faiz getirmeyen altın gibi varlıkların cazibesini artırırken, özellikle Batı’daki ETF fonlarının yeni girişlerle güçleneceği öngörülüyor.
Merkez bankalarından süren altın alımları
Raporda, merkez bankalarının rezerv yönetiminde altına olan ilgisinin 2025’te de süreceği vurgulandı.
Goldman Sachs, merkez bankalarının 2025’te ortalama 80 ton, 2026’da ise 70 ton seviyelerinde alım yapmasını bekliyor.