BofA'dan altın için yeni tahmin: Baharda dalgalanma, yıl sonunda rekor

Altın fiyatları 5 bin 200 dolar seviyesinin altında tutunmaya çalışırken, Bank of America (BofA) yıl sonu için iyimserliğini koruyor. Banka, ons altın için 12 aylık hedefini 6 bin dolar olarak yineledi ancak kısa vadede konsolidasyon ve dalgalanma riskine dikkat çekti.

Direnç 5 bin 200 dolar seviyesinde

Spot altın fiyatı son işlemlerde 5 bin 153 dolar seviyesinde bulunurken, aylık bazda yüzde 5’in üzerinde prim yaptı. Ocak ayı sonundaki sert satışların ardından toparlanma sinyalleri görülse de, 5 bin 200 dolar seviyesinde direnç dikkat çekiyor.

Üç motorlu ralli yavaşladı

BofA analistlerine göre altın rallisi üç temel faktörle güç kazanmıştı:

- Fiziki külçe ve sikke talebi

- Merkez bankası alımları

- ETF girişleri

Ancak son dönemde yatırımcıların altına maruziyet artırma hızının yavaşladığı belirtiliyor. Bu nedenle bahar aylarına kadar fiyatlarda daha zayıf bir seyir olabileceği ifade ediliyor.

Gümrük tarifeleri ve Fed belirsizliği

ABD’nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair netlik eksikliği, altın piyasasında temkinli görünümü destekliyor.

Eski merkez bankası yöneticisi Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına aday gösterilmesi sonrası yaşanan düzeltmenin, ilk etapta altın üzerinde baskı yarattığı belirtiliyor.

Düşük dolar-yüksek getiri dengesi

Piyasanın büyük bölümü daha zayıf bir ABD doları ve daha yüksek tahvil getirileri bekliyor. BofA’ya göre zayıf doların altın fiyatlarını aşağı çekmesi alışılmış bir durum değil.

Ayrıca Warsh’ın politika faizinde indirime sıcak baktığı yönündeki mesajları, orta vadede altını destekleyebilir.

Fed bilançosu kritik risk

Analistler, faizlerin yanı sıra Fed’in devasa bilançosunun küçültülmesinin de önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekiyor. Niceliksel sıkılaşma süreci, likiditeyi azaltarak para piyasalarında baskı yaratabilir.

6 bin dolar yolu açık mı?

Uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi ve bütçe açığına yönelik endişelerin artması halinde yatırımcıların yeniden altına yönelmesi bekleniyor.

BofA, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının 12 aylık süreçte 6 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini koruduğunu düşünüyor.