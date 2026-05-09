Çölde tesadüfen bulunmuştu! Cortez'in Çizmesi açık artırmaya çıkıyor

Doğal altın koleksiyonculuğunun en dikkat çekici parçalarından biri olarak kabul edilen “Boot of Cortez” yeniden gündemde. Çizme şeklini andırdığı için bu isim verilen dev altın külçesi, Arizona’da düzenlenecek özel müzayedede satışa sunulacak. Koleksiyon dünyasında büyük heyecan yaratan parçanın, Batı Yarımküre’de bugüne kadar bulunan en büyük doğal altın külçesi olduğu belirtiliyor.

Çölde tesadüfen bulundu

Tarihi külçe 1989 yılında Meksika’nın Sonora Çölü’nde amatör bir define avcısı tarafından keşfedildi. Sıradan bir metal dedektörü kullanan definecinin günler süren arama çalışmasının ardından farklı bir sinyal almasıyla altın külçesine ulaştığı aktarıldı. Kazı derinleştikçe ortaya çıkan parçanın büyüklüğü define avcısını şaşkına çevirdi.

Yaklaşık 10,75 inç yüksekliğe ve 7,25 inç genişliğe sahip olan külçe, 383,10 troy ons yani 26 pounddan fazla ağırlığa sahip. Uzmanlara göre aynı bölgede bulunan diğer büyük külçelerle kıyaslandığında en dikkat çekici özelliği ise yüzde 98 oranında saf altından oluşması. Parçanın parlak sarı rengi de bu yüksek saflığı gözler önüne seriyor.

Dünyaca ünlü müzelerde sergilendi

“Boot of Cortez” keşfedildiği tarihten bu yana dünyanın en önemli doğal tarih koleksiyonları arasında gösteriliyor. Parça daha önce Houston Doğa Bilimleri Müzesi ve New York’taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi dahil birçok prestijli kurumda sergilendi. Koleksiyon çevrelerinde ise “dünyanın en sıra dışı büyük altın külçesi” olarak anılıyor.

Rekor kırması bekleniyor

Altın külçesi en son 2008 yılında açık artırmaya çıkmış ve 1,3 milyon doların üzerinde bir fiyata satılmıştı. O dönem altının ons fiyatının bugünkünün yaklaşık beşte biri seviyesinde olduğu belirtilirken, uzmanlar bu kez satış rakamının çok daha yüksek olabileceğini düşünüyor. Açılış teklifinin 1 milyon dolar olarak belirlendiği müzayedede tarihi parçanın 3 milyon ila 7 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.