Dev banka tahminini yukarı çekti: Altında büyük revizyon

Altın son dönemde yatırımcıların radarında üst sıralarda... Ancak San Francisco merkezli Wells Fargo’nun yaptığı son güncelleme, piyasadaki iyimserliği bir adım ileri taşıdı.

Bankanın yatırım kolu Wells Fargo Investment Institute, daha önce 4 bin 500-4 bin 700 dolar olan 2026 yıl sonu altın hedefini 6 bin 100-6 bin 300 dolar bandına yükseltti.

1600 dolarlık yukarı yönlü reset

Bu güncelleme kağıt üzerinde küçük gibi görünse de rakamlar oldukça çarpıcı. Yeni hedef, önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 1600 dolarlık yukarı yönlü bir reset anlamına geliyor ve yüzde olarak bakıldığında artış yüzde 35’e yaklaşıyor.

Yüzde 23-27 arası ek yükseliş potansiyeli

Mevcut ons fiyatının yaklaşık 4 bin 961 dolar olduğu düşünüldüğünde, Wells Fargo altın için yüzde 23-27 arası ek yükseliş potansiyeli öngörüyor.

1 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, son haftalarda teknoloji hisselerinde yaşanan sert satışlarla daha anlamlı hale geldi. Yazılım ve hizmet hisselerinde yaşanan çöküş yaklaşık 1 trilyon dolarlık piyasa değerini sildi. Bazı endekslerde değer kaybı günler içinde yüzde 15’i aştı.

Yapay zekâ yatırımlarına dair beklentiler de sorgulanıyor...

Amazon hisseleri, şirketin 2026’ya kadar yaklaşık 200 milyar dolarlık sermaye harcaması (capex) planını açıklamasının ardından yüzde 9’a yakın düştü. Benzer tablo, diğer büyük teknoloji şirketlerinde de görülüyor.

Dalio: Altındaki geri çekilmeyi ciddiye almıyorum

Bu ortamda, yatırım sihirbazı Ray Dalio, Dubai’de düzenlenen World Governments Summit (Dünya Hükümetler Zirvesi) etkinliğinde altındaki son geri çekilmeleri önemsemediğini söyledi. Dalio’ya göre, belirsizlik arttıkça altının kusursuz bir hikâyeye ihtiyacı yok.

Büyük bankaların altın tahminleri

Mevcut ons fiyatına göre 2026 hedefleri şöyle sıralanıyor:

- JPMorgan Chase: 6 bin 300 dolar (+ yüzde 27)

- UBS: 6 bin 200 dolar (+ yüzde 25)

- Deutsche Bank: 6 bin dolar (+ yüzde 20.9)

- Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar (+ yüzde 8.8)

- Macquarie: 4 bin 323 dolar (- yüzde 12.9)

Altındaki hareketin arkasında ne var?

Altının sert yükselişleri ve geri çekilmeleri ilk bakışta kaotik görünse de arkasındaki dinamikler net. Merkez bankaları yapısal alıcı olmaya devam ediyor. Buna jeopolitik riskler, politika belirsizliği ve faiz beklentileri eklendiğinde, güvenli liman algısı güçleniyor.