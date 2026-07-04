En çok altın alan ve satan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin yeri dikkati çekti

Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği dönemde merkez bankaları altın rezervlerini artırmayı sürdürüyor. Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı Mayıs 2026 verilerine göre, resmi altın rezervleri bir ayda net 41 ton yükseldi. Böylece Şubat ayının ardından yılın en güçlü ikinci aylık alımı kaydedildi. Rapora göre alımlar yine ağırlıklı olarak aynı ülkelerde yoğunlaştı.

Polonya ve Çin alımların başını çekti

Mayıs ayında en fazla altın satın alan ülke 18 ton ile Polonya oldu. Polonya'yı 10 ton ile Çin, 9 ton ile Özbekistan ve 7 ton ile Kazakistan izledi. Singapur da Eylül 2025'ten bu yana ilk kez net alıcı konumuna geçerek rezervlerine 4 ton altın ekledi.

Türkiye ve Rusya satış yapan ülkeler arasında yer aldı

Rapora göre Mayıs ayında net altın satışı yapan ülkeler arasında Türkiye ve Rusya öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayında 3 ton altın satarken, yılbaşından bu yana toplam satış miktarı 81 tona ulaştı. Rusya ise Mayıs ayında 6 ton, yıl genelinde ise 34 ton altın sattı.

Polonya yılın açık ara lideri oldu

Yılın ilk beş ayında en fazla altın biriktiren ülke 64 ton ile Polonya oldu. Özbekistan 33 ton, Çin 25 ton, Kazakistan ise 20 ton net alımla sıralamada yer aldı. Polonya'nın toplam altın rezervi 614 tona yükselirken, ülkenin hedefi 700 tonluk rezerv seviyesine ulaşmak olarak gösterildi.

Çin altın alımlarını kesintisiz sürdürüyor

Çin Merkez Bankası'nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği 10 tonluk alım, Aralık 2024'ten bu yana en yüksek aylık artış olarak kaydedildi. Ayrıca bu alım, Çin'in üst üste 20. ay net altın alımı yaptığı anlamına geliyor. Çin'in resmi altın rezervi yaklaşık 2 bin 331 tona yükselirken, altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 9 seviyesine ulaştı.

Merkez bankalarının altına ilgisi sürüyor

Dünya Altın Konseyi'nin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na göre, merkez bankalarının yüzde 89'u önümüzdeki 12 ay içinde küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 45'i, kendi kurumlarının altın rezervlerini artırmayı planladığını belirtti. Bu oran, araştırma tarihindeki en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Güney Kore ve Latin Amerika'da da hareketlilik var

Raporda Güney Kore Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın destekli ETF'lere yatırım hazırlığında olduğu belirtildi. Öte yandan Latin Amerika'da da altın alımları dikkat çekiyor. Şili yılbaşından bu yana yaklaşık 8 ton, Guatemala 2 ton, Bolivya ve Uruguay ise 1'er ton altın alımı gerçekleştirdi. Rapor, bölgedeki bu eğilimin önümüzdeki dönemde güçlenebileceğine işaret etti.