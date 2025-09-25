Fed'in adımları destekleyecek: JPMorgan'dan dikkat çeken altın tahmini

JPMorgan Özel Bankacılık, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Banka, 2026 yılının ortasına kadar ons altının 4.050–4.150 dolar aralığında seyrederek rekor seviyelerde kalacağını tahmin etti.

ABD ekonomisindeki olası zayıflama altını etkileyecek

JPMorgan’ın değerlendirmesinde, ABD ekonomisinde yaşanabilecek olası zayıflamanın Fed’i faiz indirimlerine yöneltebileceği, bunun da altın fiyatlarını destekleyeceği ifade edildi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi takvimi konusunda kesin bir açıklama yapmadığı hatırlatılırken, JPMorgan, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde Fed’in daha hızlı adım atacağını öngörüyor. Banka, bu senaryonun altını yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getireceğini vurguladı.