Finans uzmanı İslam Memiş yanıtladı: Şu an altın alınır mı?

Altındaki rekor yükseliş yavaşlarken, sektördeki farklı beklentiler vatandaşları altın alıp almama konusunda kararsız bırakıyor.

Altın konusunda uzman finansçı İslam Memiş, fiyatların şu anda çok yüksek olduğuna dikkati çekiyor.

Memiş, teknik seviyelere dair uyarılarda bulunarak, ons altındaki destekleri 3.900, 3.800 ve 3.720 dolar olarak sıralandığını belirtti. Memiş, “Çeşitli bahanelerle bu destek seviyeleri piyasalarda mutlaka görülecek” değerlendirmesini yaptı ve düzeltmelerin alım fırsatı sunacağını belirtti.

Ayrıca Memiş, piyasadaki işçilik maliyetlerinin tüketiciyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Kapalıçarşı örneğini veren Memiş, “Geçen hafta Kapalıçarşı’da bir kilogram külçeye 11.500 dolar işçilik geldi. Bir kilo altını diğer ülkelere göre 11.500 dolar daha pahalıya satın aldık” dedi ve yatırımcılara darphane ürünlerine yönelmelerini tavsiye etti:

"Yatırımcıların kendini koruması gerekiyor"

Piyasadaki oynaklığa da dikkat çeken Memiş, yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Memiş, “Bir hafta boyunca sert yükselişler, bir hafta sert düşüşler görebiliriz. Bütün yatırım araçlarında böyle olacak. Yatırımcıların kendini koruması gereken bir sürece girdik.”