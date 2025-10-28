Fiyatlar baskılandı ancak 5 bin dolar hedefi ufukta! Uzmanlar altında uzun vadeyi işaret ediyor

Japonya’nın Kyoto kentinde düzenlenen LBMA yıllık toplantısına katılan delegeler, altın fiyatlarında yükseliş trendinin devam edeceğini öngördü. Katılımcıların tahminlerine göre, önümüzdeki 12 ayda ons altın fiyatı 4.980 dolara kadar yükselebilir.

Bu beklenti, mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 27’lik bir yükseliş anlamına geliyor. Delegeler, fiyatlardaki artışın arkasında jeopolitik gerginlikler, ABD’nin tarifelerine ilişkin belirsizlik ve yatırımcılar arasında giderek artan “fırsatı kaçırma korkusu (FOMO)” etkisinin bulunduğunu belirtti.

Altın rekor yılına ilerliyor

Bu yıl yüzde 52 artış kaydeden altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.

Mart ayında 3.000 dolar, ekim ayında ise 4.000 dolar psikolojik eşiğini aşan altın, 20 Ekim’de 4.381 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

LBMA anketinde ayrıca, diğer değerli metaller için de yükseliş beklentisi öne çıktı:

* Gümüş: 46 dolardan 59 dolara,

* Platin: 1.544 dolardan 1.816 dolara,

* Paladyum: 1.364 dolardan 1.709 dolara yükselebilir.

Ticaret iyimserliğiyle kısa vadeli düşüş

Ancak kısa vadede piyasalar farklı bir seyir izliyor. ABD ve Çin arasında ticaret gerilimlerinin hafifleyeceğine dair iyimserlik, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu.

Bu gelişmeyle birlikte spot altın yüzde 2’den fazla düşerek 3.866 dolara kadar geriledi; şu sıralarda ise 3.905 dolar civarında işlem görüyor.

ActivTrades analisti Ricardo Evangelista, “ABD ve Çin arasında tam kapsamlı bir ticaret savaşından kaçınılacağı yönündeki umutlar, hisse senetlerinde yükseliş yaratırken altın gibi güvenli limanlara talebi azaltıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Citi ve Capital Economics aşağı yönlü revize etti

Son dönemdeki dalgalanmalarla birlikte bazı kurumlar tahminlerini aşağı yönlü revize etti:

Citi, üç aya kadar olan altın tahminini 4.000 dolardan 3.800 dolara,

Capital Economics ise 2026 sonu tahminini 3.500 dolara düşürdü.

Altın, bu hafta içinde yüzde 3,2 değer kaybederken, gümüş yüzde 2,5, platin ve paladyum ise yüzde 3,3 oranında geriledi.

Tablo karmaşık: Uzun vadede yükseliş, kısa vadede baskı

Analistler, jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları uzun vadede destekleyeceğini, ancak kısa vadede ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Fed politikalarının yön belirleyici olacağını belirtiyor.

Bu nedenle, piyasalarda kısa vadeli düzeltme, ancak orta vadede yeni rekorlar beklentisi hâkim.