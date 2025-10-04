Altın yükselişi sürüyor! | Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını – 4 Ekim 2025 Cumartesi

Altın piyasasında yükseliş durmak bilmiyor. Küresel ekonomide belirsizliklerin artması, faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin tırmandığı dönemde, yatırımcıların güvenli liman talebi altını yeniden zirveye taşıdı.

Gram altın yeni zirvesine ulaştı

Haftayı yükselişle kapatan gram altın, dün gün içinde 5.215 TL seviyesine kadar çıkarak tarihi rekorunu tazeledi. Kapanışta ise 5.209,75 TL seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda ons altının güçlü seyri ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket, gram altındaki rekor serisini destekliyor.

Ons altın 3.887 dolara yakın işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda ons altın, haftanın son işlem gününde 3.887,35 dolar seviyesine kadar yükselerek son yılların en yüksek bandında hareket ediyor. Jeopolitik riskler ve faiz indirim beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini sağladı.

Güncel altın fiyatları (4 Ekim Cumartesi)

Gram Altın: Alış 5.208,97 TL – Satış 5.209,75 TL

Ons Altın: Alış 3.886,77 USD – Satış 3.887,35 USD

Çeyrek Altın: Alış 8.714,00 TL – Satış 8.799,00 TL

Yarım Altın: Alış 17.429,00 TL – Satış 17.610,00 TL

Tam Altın: Alış 34.302,43 TL – Satış 34.976,03 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 34.751,00 TL – Satış 35.085,00 TL

Ata Altın: Alış 35.374,38 TL – Satış 36.263,49 TL