Gümüş karyola, altın yastık altında saklanıyor
“Gümüş talebine yetişemiyoruz” diyen Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkan Yardımcısı Murad Köşker, altın yastık altında saklanırken, gümüşün karyola altına konduğunu söyledi. MİB Başkanı Burak Yakın da gümüş için “Bu fiyatlardan benim elim gitmez” mesajı verdi.
Recep ERÇİ
Altın ve gümüş fiyatlarının rekor kırdığı şu günlerde dünyanın 50 farklı ülkesinden 550 mücevher firmasının temsilcileri Antalya’da bir araya geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından düzenlenen Jewellery Antalya Alım Heyeti programına Güney Amerika, Orta Doğu, Balkanlar, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa başta olmak üzere bin 350 satın almacı katıldı.
Geçen süreçte rekor seviyelere yükselen değerli metal fiyatlarına, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunun ne yönde etki edeceği 4 Ocak’ta başlayan etkinliğin ana gündemiydi. Etkinliğin ikinci günü olan 5 Ocak’ta Türk üreticiler ve yabancı satın alıcılar hangi fiyattan işlem yapacaklarını kestiremedikleri için bir anlaşma bağlamak yerine gelecek siparişler için tasarımlar üzerine görüşmeler yaptılar.
Mücevherdeki artış fiyat kaynaklı
Etkinlikte sorularımızı yanıtlayan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ve Başkan Yardımcısı Murad Köşker, altın ithalatına konulan kotanın yılın ikinci çeyreğinden sonra kaldırılmasını beklediklerini ifade etti. Yakın, mücevher ihracatının 2025 yılında 7,9 milyar dolar olduğuna ve tutarda yüzde 6 oranında arttığına dikkat çekerken, kotanın kalması durumunda yurt dışı ile fiyat farkı ortadan kalkacağı için ihracatın birkaç yıl içinde 12-13 milyar dolarlara ulaşacağını ifade etti.
Murad Köşker ise tutarda artış olsa da ihracatta miktar bazında yarı yarıya düşüş yaşandığını dile getirdi. Türkiye’nin mücevherde net ihracatçı olduğunu kaydeden Yakın, mücevher ithalatının ise çok sınırlı tutarda olduğunu söyledi. Yakın ve Köşker’in verdikleri bilgilere göre, yurt dışından gelen mücevhere yüzde 47,5 vergi var. Geçen süreçte Türkiye’de altın sıkıntısı olduğundan Avrupa ülkelerinden Gümrük Birliği avantajı ile vergisiz yarı mamul getiriliyordu. Ancak devlet altın takı ithalatına KKDF tarafında yüzde 6 vergi koydu. Böylece bu yol da kapatılmış oldu.
Bitcoin 100 bin dolar, altın 4 bin 500 dolar
Gümüşün onsu 2025’te yüzde 146, altının onsu yüzde 64,2 değer kazandı. Altından daha hızlı artan gümüş fiyatlarına dikkat çekerek talebin ne durumda olduğunu sorduğumuzda Köşker, “Talep de çok arttı. Yetişemiyoruz.
Altın yastık altına girerken, aynı paraya daha çok alınabildiği için gümüş hacim itibarıyla yastık altına sığmaz o yüzen karyola altına gitti diyebiliriz. Bir kilo gümüş 2 bin 800 dolar. Bir kilo altın ise 150 bin dolar” diye konuştu. Burak Yakın ise gümüşün onsu 49 dolar iken 11 dolara kadar düştüğünü ve bu seviyelerde alım yapanların olduğunu dile getirdi. Yakın, “Zamanında uygun fiyattan altın ve gümüş alanlar olunca bu kaynak ülkede kalıyor ve ülke kendiliğinden zenginleşiyor. Ben bu işe başladığımda altının kilosu 7 bin 500 dolardı, şimdi 150 bin dolar. Yarım kilo altınla Kemer’de yazlık alabilirsin.
Bir kripto paranın 100 bin dolar olduğu ortamda kullanımı olan ve arzı sınırlı olan altının onsunun geldiği 4 bin 500 dolar seviyeleri az bile. Spekülasyon olmasın ama daha yukarılara gidebileceğini düşünüyorum. Gümüş ise farklı. 50-70 dolar arası çok hızlı hareket yaptı. 75 dolar olan gümüşe benim elim gitmez” ifadelerini kullandı. Köşker bu noktada söze girerek, gümüş için fiyat anlamında gidilecek yolun olduğunu düşündüklerini ifade etti.
Yastık altı için “altın faiz” önerisi
“Türkiye bir altın ülkesi” diyen Yakın, nasıl TL mevduata faiz veriliyorsa altın mevduatlarına da altın faiz verilmesini önerdi. Böylece vatandaşın yastık altındaki altınını sisteme sokmaya gönüllü olacağını öne süren Yakın, ziynet eşya dışında yastık altında en kötü ihtimalle 2 bin 500 ton altın bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yakın, “Bu ülkede kimsenin varlığı bankada kalmaz. Güvence altındadır. Altın için ayrıca Merkez Bankası güvencesi de verilebilir. Vatandaşın günlü rahat olur. 3 gram yerine 10-15 gram nema verilse yastık altındaki altının çıkacağını düşünüyorum” dedi.
Kota öncesi dönemde Türkiye’nin mücevher ihracatında İtalya’yı geçtiğini anımsatan MİB Başkanı Burak Yakın, “2-3 kişinin bozukluğu yüzünden sektörün cezalandırılmasını istemiyoruz. Her sektörde çürük elmalar vardır. Yurt dışından altın alıp bir günde getirip işliyorduk. İtalya 2 ayda sipariş teslim ederken biz en geç 2 haftada ediyorduk.
Şimdi onlarca prosedür var. Altın talebi olan ülkelere sınır ülkeyiz ama kotadan dolayı fiyat farkı oluştuğundan belimiz büküldü. Burada kilo fiyatı 147 bin 500 dolar iken Dubai’de 140 bin dolar. Haliyle oradan alan var. Buradaki atölyeler de oraya gidiyor ve Mısır’a gidenler oldu. 15 bin doların üzerindeki ziynet kişisel kullanım için de olsa beyan zorunluluğu bulunuyor. Devlet de denetimleri artırdı. Ülkeden kaynak çıkışı oluyordu” bilgilerini paylaştı.
Ayşe teyzenin kaydı alınacak
Murad Köşker, Kıymetli Metal Takip Sistemi ile artık Ayşe teyze de gelip altın bozdursa bunun kayıt içine alınacağına dikkat çekti. Sistemin 4-5 aya tamamen devrede olacağını anlatan Köşker, “Ayşe teyze geldi altınını verdi. TC numarası ile şu kadar altın teslim etmiştir diye kaydedilecek. Artık altında fatura olayı gerçekleşecek. Alan da veren de resmi olacak. Biz sektör olarak bundan yanayız” dedi.
İthal telefon çöpe gidiyor altının değeri artıyor
Antalya’daki etkinlikte sorularımızı yanıtlayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kota yüzünden Kuyumcukent’teki işletmelerin yüzde 30-40’ının kapandığını dile getirdi. Atayık, şunları söyledi: “Kuyumculuğun katma değeri çok yüksek. Bir kilo altında 3 bin 500-7 bin dolara kadar katma değer var. 40 bin kuyumcu 350 bin istihdam, 6 bin üretici var diyorduk.
İhracatta 30 yılda kazandığımız müşteriyi bir yılda kaybettik. Kuyumcu olarak altına muhasebesi istiyoruz. Eskiden bir düğün için incili kolyeleri 70-80 gram yaparken bugün 7 grama düştü. Kolye set alınırdı artık gram altın alınıyor. Üreticiye ise hiçbir faydası yok. Darphane 60- 65 ton ürün basmış. Yastık altına giden gram, çeyrek. Cari ağını biz artırmıyoruz. Telefon alıyorsun 2 senede ömrü bitiyor. Altın hiçbir şekilde değeri düşmüyor. Anneler eskiden halı alırdı. Evlenince çeyiz olurdu. Altınlar da çocuğu evlenirken bozduruyor, ekonominin içine dönüyor.”