Gümüş karyola, altın yastık altında saklanıyor

Recep ERÇİ

Altın ve gümüş fiyatla­rının rekor kırdığı şu günlerde dünyanın 50 farklı ülkesinden 550 mü­cevher firmasının temsilcile­ri Antalya’da bir araya geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından düzenlenen Jewellery Antalya Alım Heye­ti programına Güney Amerika, Orta Doğu, Balkanlar, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Avru­pa başta olmak üzere bin 350 satın almacı katıldı.

Geçen sü­reçte rekor seviyelere yükse­len değerli metal fiyatlarına, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonunun ne yön­de etki edeceği 4 Ocak’ta başla­yan etkinliğin ana gündemiydi. Etkinliğin ikinci günü olan 5 Ocak’ta Türk üreticiler ve ya­bancı satın alıcılar hangi fiyat­tan işlem yapacaklarını kesti­remedikleri için bir anlaşma bağlamak yerine gelecek sipa­rişler için tasarımlar üzerine görüşmeler yaptılar.

Mücevherdeki artış fiyat kaynaklı

Etkinlikte sorularımızı ya­nıtlayan Mücevher İhracatçı­ları Birliği Başkanı Burak Ya­kın ve Başkan Yardımcısı Mu­rad Köşker, altın ithalatına konulan kotanın yılın ikinci çeyreğinden sonra kaldırılma­sını beklediklerini ifade etti. Yakın, mücevher ihracatının 2025 yılında 7,9 milyar dolar olduğuna ve tutarda yüzde 6 oranında arttığına dikkat çe­kerken, kotanın kalması duru­munda yurt dışı ile fiyat farkı ortadan kalkacağı için ihraca­tın birkaç yıl içinde 12-13 mil­yar dolarlara ulaşacağını ifade etti.

Murad Köşker ise tutar­da artış olsa da ihracatta mik­tar bazında yarı yarıya düşüş yaşandığını dile getirdi. Tür­kiye’nin mücevherde net ihra­catçı olduğunu kaydeden Ya­kın, mücevher ithalatının ise çok sınırlı tutarda olduğunu söyledi. Yakın ve Köşker’in verdikleri bilgilere göre, yurt dışından gelen mücevhere yüzde 47,5 vergi var. Geçen sü­reçte Türkiye’de altın sıkıntısı olduğundan Avrupa ülkelerin­den Gümrük Birliği avantajı ile vergisiz yarı mamul getiri­liyordu. Ancak devlet altın ta­kı ithalatına KKDF tarafında yüzde 6 vergi koydu. Böylece bu yol da kapatılmış oldu.

Bitcoin 100 bin dolar, altın 4 bin 500 dolar

Gümüşün onsu 2025’te yüz­de 146, altının onsu yüzde 64,2 değer kazandı. Altından daha hızlı artan gümüş fiyatlarına dikkat çekerek talebin ne du­rumda olduğunu sorduğumuz­da Köşker, “Talep de çok arttı. Yetişemiyoruz.

Altın yastık al­tına girerken, aynı paraya da­ha çok alınabildiği için gümüş hacim itibarıyla yastık altına sığmaz o yüzen karyola altına gitti diyebiliriz. Bir kilo gümüş 2 bin 800 dolar. Bir kilo altın ise 150 bin dolar” diye konuştu. Burak Yakın ise gümüşün onsu 49 dolar iken 11 dolara kadar düştüğünü ve bu seviyelerde alım yapanların olduğunu di­le getirdi. Yakın, “Zamanında uygun fiyattan altın ve gümüş alanlar olunca bu kaynak ülke­de kalıyor ve ülke kendiliğin­den zenginleşiyor. Ben bu işe başladığımda altının kilosu 7 bin 500 dolardı, şimdi 150 bin dolar. Yarım kilo altınla Ke­mer’de yazlık alabilirsin.

Bir kripto paranın 100 bin dolar olduğu ortamda kullanımı olan ve arzı sınırlı olan altının on­sunun geldiği 4 bin 500 dolar seviyeleri az bile. Spekülasyon olmasın ama daha yukarılara gidebileceğini düşünüyorum. Gümüş ise farklı. 50-70 dolar arası çok hızlı hareket yaptı. 75 dolar olan gümüşe benim elim gitmez” ifadelerini kullandı. Köşker bu noktada söze gire­rek, gümüş için fiyat anlamın­da gidilecek yolun olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Yastık altı için “altın faiz” önerisi

“Türkiye bir altın ülkesi” di­yen Yakın, nasıl TL mevduata faiz veriliyorsa altın mevduat­larına da altın faiz verilmesi­ni önerdi. Böylece vatandaşın yastık altındaki altınını siste­me sokmaya gönüllü olacağı­nı öne süren Yakın, ziynet eş­ya dışında yastık altında en kö­tü ihtimalle 2 bin 500 ton altın bulunduğunu tahmin ettikle­rini söyledi. Yakın, “Bu ülkede kimsenin varlığı bankada kal­maz. Güvence altındadır. Altın için ayrıca Merkez Bankası gü­vencesi de verilebilir. Vatan­daşın günlü rahat olur. 3 gram yerine 10-15 gram nema veril­se yastık altındaki altının çıka­cağını düşünüyorum” dedi.

Kota öncesi dönemde Tür­kiye’nin mücevher ihracatın­da İtalya’yı geçtiğini anımsa­tan MİB Başkanı Burak Yakın, “2-3 kişinin bozukluğu yüzün­den sektörün cezalandırılma­sını istemiyoruz. Her sektörde çürük elmalar vardır. Yurt dı­şından altın alıp bir günde ge­tirip işliyorduk. İtalya 2 ayda sipariş teslim ederken biz en geç 2 haftada ediyorduk.

Şimdi onlarca prosedür var. Altın ta­lebi olan ülkelere sınır ülkeyiz ama kotadan dolayı fiyat farkı oluştuğundan belimiz bükül­dü. Burada kilo fiyatı 147 bin 500 dolar iken Dubai’de 140 bin dolar. Haliyle oradan alan var. Buradaki atölyeler de ora­ya gidiyor ve Mısır’a gidenler oldu. 15 bin doların üzerindeki ziynet kişisel kullanım için de olsa beyan zorunluluğu bulu­nuyor. Devlet de denetimleri artırdı. Ülkeden kaynak çıkışı oluyordu” bilgilerini paylaştı.

Ayşe teyzenin kaydı alınacak

Murad Köşker, Kıymetli Metal Takip Sistemi ile artık Ayşe teyze de gelip altın boz­dursa bunun kayıt içine alına­cağına dikkat çekti. Sistemin 4-5 aya tamamen devrede ola­cağını anlatan Köşker, “Ayşe teyze geldi altınını verdi. TC numarası ile şu kadar altın tes­lim etmiştir diye kaydedile­cek. Artık altında fatura olayı gerçekleşecek. Alan da veren de resmi olacak. Biz sektör ola­rak bundan yanayız” dedi.

İthal telefon çöpe gidiyor altının değeri artıyor

Antalya’daki etkinlikte sorularımızı yanıtlayan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, kota yüzünden Kuyumcukent’teki işletmelerin yüzde 30-40’ının kapandığını dile getirdi. Atayık, şunları söyledi: “Kuyumculuğun katma değeri çok yüksek. Bir kilo altında 3 bin 500-7 bin dolara kadar katma değer var. 40 bin kuyumcu 350 bin istihdam, 6 bin üretici var diyorduk.

İhracatta 30 yılda kazandığımız müşteriyi bir yılda kaybettik. Kuyumcu olarak altına muhasebesi istiyoruz. Eskiden bir düğün için incili kolyeleri 70-80 gram yaparken bugün 7 grama düştü. Kolye set alınırdı artık gram altın alınıyor. Üreticiye ise hiçbir faydası yok. Darphane 60- 65 ton ürün basmış. Yastık altına giden gram, çeyrek. Cari ağını biz artırmıyoruz. Telefon alıyorsun 2 senede ömrü bitiyor. Altın hiçbir şekilde değeri düşmüyor. Anneler eskiden halı alırdı. Evlenince çeyiz olurdu. Altınlar da çocuğu evlenirken bozduruyor, ekonominin içine dönüyor.”