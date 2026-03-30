Güvenli liman su mu alıyor? Altında son 20 yılın en sert düşüşü kapıda!
Altın fiyatları, son günlerde görülen sert satışların ardından sınırlı toparlanma gösterse de aylık bazda tarihi bir düşüşe ilerliyor. Değerli metalin son 20 yılın en sert aylık kaybını yaşama yolunda olduğu belirtilirken, ons altın 4.551 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şubat sonuna göre yüzde 13,5 gerileyen fiyatlara rağmen yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesi piyasaları olumlu etkiledi. Öte yandan büyük bankaların tahminleri, piyasada yön konusunda farklı senaryoları işaret ediyor.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, son günlerde görülen sert düşüşlerin ardından gelen alımlarla toparlanma sinyali verse de aylık bazda zayıf görünümünü koruyor.
Değerli metalin, son 20 yılın en kötü aylık performanslarından birine doğru ilerlediği belirtiliyor.
Düşüş sonrası tepki alımları
Ons altın, gün içinde 4.580,60 dolar seviyesini gördükten sonra Cuma gününe kıyasla yüzde 1,3 artışla 4.551,11 dolar seviyesinde işlem gördü. Buna karşın fiyatların Şubat sonuna göre yaklaşık yüzde 13,5 gerilediği, yıl başına göre ise yüzde 5,5 artıda kaldığı ifade ediliyor.
Analistler, son iki işlem gününde görülen yükselişte yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesinin etkili olduğunu belirtiyor.
Piyasa değerlendirmelerinde, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin altın üzerinde etkili olduğu vurgulanıyor. Bu durumun enflasyonu yukarı çekebileceği ve merkez bankalarını faizleri sabit tutmaya ya da artırmaya yöneltebileceği ifade ediliyor.
Dev bankalar altın için ne diyor?
Önde gelen finans kuruluşlarının altına ilişkin beklentileri ise farklı yönlere işaret ediyor.
Goldman Sachs, kısa vadede daha yüksek seviyelere işaret ederek bu ay sonu için 4.673 dolar, ikinci çeyrek için 4.865 dolar ve üçüncü çeyrek için 5.067 dolar tahmininde bulunuyor. Kurum, yıl sonunda fiyatların 5.308 dolara, gelecek yıl ise kademeli olarak 5.665 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.
BofA, güçlü yükselişin ardından altının teknik olarak "dördüncü dalga" düzeltme sürecine girdiğini ve bu sürecin yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtiyor. Banka, 3.700-4.000 dolar bandını önemli bir hareket alanı olarak değerlendirirken, 50 haftalık ortalamaya karşılık gelen 3.967 dolar seviyesini kritik eşik olarak öne çıkarıyor.
Citigroup, mart sonunda ons altının 5.000 dolar, ikinci çeyrekte 4.800 dolar, üçüncü çeyrekte 4.400 dolar ve yıl sonunda 4.200 dolar seviyelerinde olmasını bekliyor. Banka, gelecek yılın ilk yarısında ise fiyatların 4.000 dolar civarında dengelenebileceğini öngörüyor.
JPMorgan ise daha güçlü bir yükseliş beklentisiyle bu ay sonu için 5.100 dolar, yıl sonu için 6.300 dolar tahminini paylaşıyor. Banka, gelecek yılın ikinci çeyreğinde fiyatların 6.560 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.