Hesaplamalar yapıldı: 2026 yılı 'altın çağ'ı olacak!

Analistler, altında yükseliş trendinin gelecek yıl da devam edeceğini belirtiyor. Reuters’in 39 analist ve tüccarla yaptığı ankete göre, 2025 yılında altının ortalama fiyatı 3.400 dolar/ons, 2026 yılında ise 4.275 dolar/ons seviyesine ulaşacak.

Temmuz ayında 3.220 dolar olarak öngörülen 2025 tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi, altının güvenli liman olarak talebinin güçlendiğine işaret ediyor. 2026 yılı için tahmin edilen 4.275 dolar seviyesi, üç ay önceki anketteki 3.400 dolarlık beklentinin oldukça üzerinde.

Altın rekor performans sergiliyor

Altın, 2025 yılı içinde 4.000 dolar/ons barajını aşarak yüzde 54 değer kazandı. Bu performans, 1979 petrol krizinden bu yana metalin en güçlü yıllık getirisi olarak değerlendiriliyor.

Yılın başından bu yana ortalama 3.281 dolar/ons seviyesinde işlem gören altın, merkez bankalarının alımları, jeopolitik gerginlikler ve küresel faiz politikalarındaki değişim beklentileriyle güçlü seyrini koruyor.

GoldCore Strateji Direktörü David Russell, piyasadaki bu yükselişi şöyle değerlendirdi:

“Altının 2025’teki performansı bir rallinin gücünden fazlasını yansıtıyor. Yeni bir gerçekliğin kabul edildiğini gösteriyor. Piyasa artık kısa vadeli şoklara değil, politika yapıcılara, para birimlerine ve finansal sisteme olan derin güven kaybına tepki veriyor.”

Gümüşte de iyimser beklenti

Anket sonuçlarına göre, analistler gümüş için de tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Gümüş fiyatının 2025’te ortalama 38,45 dolar, 2026’da ise 50 dolar olacağı öngörülüyor.

Bu seviyeler, gümüşün de altınla birlikte güvenli liman ve değer saklama aracı olarak yeniden öne çıktığını gösteriyor.