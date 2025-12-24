İslam Memiş'ten altın satacaklara uyarı: Önümüzdeki 6 aylık süreçte...

Haber Global canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, son günlerde altın piyasasında dikkat çeken rekorları değerlendirdi.

Gram altının Ekim ayında 6304 TL ile rekor kırdığını hatırlatan Memiş, ardından yaşanan geri çekilmeyle fiyatların 5500 TL seviyelerine kadar indiğini söyledi.

Ancak bu düşüşün kalıcı olmadığını vurgulayan Memiş, gram altının kısa süre içinde 6343 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördüğünü belirtti.

İşçilik farklarının yeniden artması

Memiş’e göre yükselişin temel nedenlerinden biri, fiziki altın piyasasında işçilik farklarının yeniden artması. Geçen hafta 400 dolar seviyelerine kadar gerileyen işçilik farklarının bu hafta yeniden yükseldiğini belirten Memiş, “Vatandaşın korku ve panikle yeniden altına yönelmesi, iç piyasada talep patlamasına yol açtı. Bu da gram altını yukarı taşıdı” dedi.

Ons altında 46 yılın zirvesi

Ons altın tarafında da dikkat çekici bir tablo var. Daha önce Ekim ayında test edilen 6380 dolar seviyesinin bu hafta aşıldığını belirten Memiş, ons altının 6452 dolar ile 46 yılın zirvesini gördüğünü ifade etti.

Geçen hafta ons yükselirken gram altının gerilediğini hatırlatan Memiş, bu hafta ise işçilik farklarının yeniden devreye girmesiyle gram altının atağa geçtiğini söyledi.

Jeopolitik gerginlikler altını besliyor

Memiş'e göre altındaki yükselişi hızlandıran bir diğer unsur ise küresel riskler. Orta Doğu’daki gerginlikler, ABD-Venezuela hattındaki belirsizlikler ve son günlerde yaşanan güvenlik endişeleri yatırımcıyı yeniden “güvenli liman” olarak görülen altına yöneltti.

Altın yatırımcısı ne yapmalı?

İslam Memiş, önümüzdeki 6 aylık süreçte, yani 2026’nın ilk yarısına kadar altındaki yükseliş beklentisinin sürdüğünü söyledi. Jeopolitik risklerin artması halinde 10 bin TL seviyelerin sürpriz olmayacağını da ekledi.

2026’nın ikinci yarısı için uyarı

Memiş, 2026’nın ikinci yarısında altın tarafında aynı performansın görülmeyebileceğini vurguluyor. Bu dönemde daha stabil hatta düşüş eğilimli bir piyasa oluşabileceğini belirten Memiş, “Ev, araba veya düğün gibi büyük harcamalar planlayanlar, altının güçlü olduğu ilk yarıyı değerlendirmeli” uyarısında bulundu.