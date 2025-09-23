İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tahmini
Gram altın 5 bin lirayı aşarak rekor tazeledi. Altın fiyatları daha ne kadar yükselecek? Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.
Altın bu haftaya da rekor seviyede başladı. Gram altın gece saatlerinde 5 bin TL seviyesini aşarak kritik eşiği geçti.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara uyarıda bulundu:
- İki türlü yatırımcı var. Elinde altın bulunduranlar, altın alımı için bekleyenler.
"Teknik düzeltmeler olacak"
- Altın bulunduranlara diyoruz ki, eğer nakide ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksınız, otomobil almayacaksınız, ihtiyaç da olmayacaksa, beklemeye devam edin.
- Alım için fırsat kollayanların kâr satışlarını beklemesi gerekiyor. Agresif yükselişlerden sonra kısa vadeli tepki düşüşleri, kâr satışları, teknik düzeltmeler mutlaka olacaktır. Buraları beklemeleri daha iyi olur.
- Birkaç hafta bekleyen yatırımcısı bugünkü fiyatlardan değil de daha ucuz bir şekilde altın yatırımı yapabilir.
- Bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü gelişmeler karşısında, 2026 yılında ons altın tarafında 4 bin 250 dolara, gram altın 6 bin 350 liraya ulaşabilir.