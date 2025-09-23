İslam Memiş'ten dikkat çeken altın tahmini

Altın bu haftaya da rekor seviyede başladı. Gram altın gece saatlerinde 5 bin TL seviyesini aşarak kritik eşiği geçti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara uyarıda bulundu:

- İki türlü yatırımcı var. Elinde altın bulunduranlar, altın alımı için bekleyenler.

"Teknik düzeltmeler olacak"

- Altın bulunduranlara diyoruz ki, eğer nakide ihtiyacınız yoksa, ev almayacaksınız, otomobil almayacaksınız, ihtiyaç da olmayacaksa, beklemeye devam edin.

- Alım için fırsat kollayanların kâr satışlarını beklemesi gerekiyor. Agresif yükselişlerden sonra kısa vadeli tepki düşüşleri, kâr satışları, teknik düzeltmeler mutlaka olacaktır. Buraları beklemeleri daha iyi olur.

- Birkaç hafta bekleyen yatırımcısı bugünkü fiyatlardan değil de daha ucuz bir şekilde altın yatırımı yapabilir.

- Bugünkü ekonomik koşullarda, bugünkü gelişmeler karşısında, 2026 yılında ons altın tarafında 4 bin 250 dolara, gram altın 6 bin 350 liraya ulaşabilir.