Kaçak gram altın üretenlere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, rafineri izni olmadan gram altın üretip piyasaya sürdüğü iddia edilen bir yapıya yönelik önemli bir operasyon başlatıldı. NZP Gold ve bağlı şirketler grubunu kapsayan dosyada 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi ciddi suçlamaları kapsıyor. Resmi belgede sahtecilik ve sahte değer üretimi de suçlamalar arasında yer aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından teknik ve fiziki takip yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda örgütün faaliyetleri deşifre edildi.

Şüphelilerin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin almadan gram altın ürettiği belirlendi. Bu ürünlerin herhangi bir resmi denetime tabi olmadığı ortaya çıktı.

Üretilen altınların farklı illerde piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Kilis, Antalya ve Şanlıurfa’daki kuyumcular üzerinden dağıtım yapıldığı belirlendi.

Şebekenin bu yöntemle ciddi gelir elde ettiği ifade edildi. Faaliyetlerin uzun süredir sistematik şekilde sürdüğü kaydedildi. Toplam 13 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

4 şirketin de soruşturma kapsamında incelendiği açıklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilere ait mal varlıklarına el konulduğu bildirildi. Suç gelirlerinin takibine yönelik incelemeler devam ediyor. Yetkililer, dosyanın kapsamının genişleyebileceğini belirtiyor.