Kosova’dan tarihi hamle! Merkez Bankası ilk kez rezervlerine altın ekledi

Küresel piyasalarda merkez bankalarının altın alımları hız kesmeden devam ederken, bu kez dikkat çeken hamle Central Bank of the Republic of Kosovo’ndan geldi. Kosova Merkez Bankası, tarihinde ilk kez altını resmi rezervlerine dahil ettiğini duyurdu. Banka, bu adımın rezerv yönetiminde modernizasyon sürecinin önemli bir parçası olduğunu açıkladı.

“Rezervler daha güçlü hale gelecek”

Merkez bankası tarafından yapılan açıklamada, altının rezerv portföyüne dahil edilmesinin çeşitlendirme, dayanıklılık ve uzun vadeli sürdürülebilirlik açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada ayrıca bu kararın uluslararası merkez bankacılığı standartlarıyla uyumlu olduğu vurgulandı.

Kosova Merkez Bankası satın alınan altın miktarını açıklamazken, bunun uzun vadeli stratejik rezerv planlamasının ilk adımı olduğu ifade edildi. Yetkililer, altının tarih boyunca merkez bankaları için güvenli liman ve değer koruma aracı olarak öne çıktığını hatırlattı.

Merkez bankalarının altın iştahı sürüyor

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 2025 yılında toplam 863 ton altın rezervi artırdı. Son üç yılda ise küresel merkez bankalarının rezervlerine yıllık 1000 tonun üzerinde altın eklediği belirtiliyor. Her ne kadar alımlar önceki yıllara göre yavaşlasa da uzmanlar resmi sektör talebinin hâlâ güçlü olduğunu düşünüyor.

Yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının toplam 244 ton altın aldığı açıklanırken, Dünya Altın Konseyi bu yıl toplam alımların 700 ila 900 ton arasında gerçekleşmesini bekliyor.

Dolar endişesi altına talebi artırıyor

Analistlere göre merkez bankalarının altına yönelmesinin en önemli nedenlerinden biri küresel ekonomide artan parçalanma ve doların rezerv para gücüne yönelik endişeler. Uzmanlar, Rus rezervlerinin dondurulmasının ardından birçok ülkenin rezerv stratejisini yeniden gözden geçirdiğini belirtiyor.

Piyasa uzmanı Ole Hansen, altının herhangi bir hükümetin kontrolünde olmaması nedeniyle merkez bankaları açısından stratejik güvenlik aracı haline geldiğini ifade etti. Hansen’e göre merkez bankaları artık yalnızca fiyat kazancı için değil, finansal kırılganlığı azaltmak amacıyla altın alımı yapıyor.