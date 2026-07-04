Küresel yatırım devinden dikkat çeken altın tahmini

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Yüksek tahvil faizleri, güçlü dolar ve faiz artırımı beklentileri altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, State Street Global Advisors uzun vadede sarı metal için iyimserliğini koruyor. Şirketin yayımladığı son Monthly Gold Monitor raporuna göre, merkez bankalarının alımları, Asya'dan gelen fiziksel talep ve küresel borç yükündeki artış altın fiyatlarını önümüzdeki dönemde yeni zirvelere taşıyabilir.

State Street: Altında yükseliş trendi bitmedi

State Street stratejistleri, altının 2024-2025 dönemine kıyasla daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini ancak uzun vadeli yükseliş döngüsünün devam ettiğini belirtti. Raporda, pandemi sonrası oluşan yapısal dinamiklerin altını desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Güçlü dolar ve Fed baskısı sürüyor

Rapora göre haziran ayında yatırımcıların altına ilgisini azaltan en önemli unsurlar; güçlü ABD doları, yükselen reel faizler ve Fed'in yeniden faiz artırabileceğine yönelik beklentiler oldu.

Haziran ayında spot altın fiyatı yaklaşık yüzde 11,7 gerilerken, aynı dönemde gümüş yüzde 22,2, Bitcoin ise yüzde 20,4 değer kaybetti. Buna rağmen State Street, risk düzeltilmiş performansta altının birçok varlıktan daha iyi performans gösterdiğini belirtti. Ayrıca ABD'de işlem gören altın ETF'lerinden yaklaşık 5,3 milyar dolarlık çıkış yaşandığına dikkat çekildi.

Küresel borç yükü altına desteği artırıyor

Raporda, 2026 yılının ilk yarısında küresel borç stokunun 353 trilyon dolarla tarihi zirveye ulaştığına dikkat çekildi. Özellikle kamu borçlarının toplam borç içindeki payının rekor seviyeye yaklaşmasının, yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yönlendirebileceği ifade edildi.

State Street'e göre artan borç yükü ve enflasyon riski, altını parasal koruma aracı olarak daha cazip hale getiriyor.

Çin ve merkez bankaları talebi canlı tutuyor

Raporda, özellikle Çinli bireysel yatırımcıların fiziksel altın talebinin güçlü seyrini koruduğu belirtildi. İran krizi sonrasında Çin'in altın ithalatının hızlandığı, ülkedeki primlerin yükseldiği ve arz-talep dengesinin sıkılaştığı kaydedildi.