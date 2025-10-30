Kurumsaldan bireysele 'altına hücum'! Altın talebi tüm zamanların zirvesinde

Dünya Altın Konseyi’nin (World Gold Council - WGC) yayımladığı son rapora göre, 2025’in üçüncü çeyreğinde küresel altın talebi tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Artan jeopolitik riskler, yüksek seyreden enflasyon ve ABD dolarındaki zayıflama, yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.

WGC verilerine göre, toplam altın talebi (OTC dahil) yıllık bazda yüzde 3 artarak 1.313 ton oldu. Bu rakam, veri serisinin başladığı tarihten bu yana ölçülen en yüksek çeyreklik seviye olarak kayda geçti. Talebin parasal karşılığı ise yüzde 44 artışla 146 milyar dolar olarak gerçekleşti.

“Yatırımcılar güvenli liman arayışında”

WGC Kıdemli Piyasa Analisti Louise Street, küresel piyasalardaki dalgalanmaların altın talebini desteklediğini vurguladı.

Street, “Artan jeopolitik gerilimler, inatçı enflasyon ve küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler, yatırımcıların portföylerini korumak için güvenli varlıklara yönelmesini tetikledi” dedi.

Rapora göre yılbaşından bu yana toplam altın talebi 3.717 ton, değer olarak 384 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 41’lik bir artış anlamına geliyor.

Altındaki rekor talebin jeopolitik riskler nedeniyle sürebileceği tahmin ediliyor.

ETF ve fiziki yatırım talebi güçlü kaldı

Yatırımcı ilgisi özellikle borsa yatırım fonları (ETF) ve fiziki altın alımlarında yoğunlaştı.

Üçüncü çeyrekte ETF alımları 222 ton arttı; bar ve madeni para talebi ise üst üste dördüncü kez 300 tonun üzerinde (316 ton) gerçekleşti.

Uzmanlara göre bu artış, küresel faiz indirim beklentileriyle birleşince altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasına neden oldu.

Merkez bankalarından yüksek alım: 220 ton

WGC raporuna göre merkez bankaları, üçüncü çeyrekte 220 ton altın alımı yaparak piyasadaki güçlü talebe katkıda bulundu. Bu miktar, önceki çeyreğe göre yüzde 28 artış anlamına geliyor.

Bununla birlikte, yılbaşından bu yana toplam 634 tonluk alım, 2024’ün ilk üç çeyreğinde kaydedilen 724 tonluk rekor seviyenin biraz gerisinde kaldı.

Mücevher talebi fiyat baskısı altında

Altın fiyatlarının tarihi zirvelerde seyretmesi, mücevher sektöründe talebi aşağı çekti.

WGC verilerine göre, mücevher tüketimi 371 tona gerileyerek altı çeyrektir devam eden çift haneli düşüş eğilimini sürdürdü.

Ancak değer bazında yüzde 13 artışla 41 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Teknoloji talebi yatay seyretti

Teknolojik kullanım alanlarında altın talebi, ABD gümrük tarifeleri, artan yapay zekâ yatırımları ve yüksek fiyat baskısı arasında dengelendi. WGC, teknoloji sektöründeki altın kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre hafif gerilediğini bildirdi.