LBMA Başkanı Peter Zoellner’den Londra için altın piyasası çağrısı

Londra Kıymetli Madenler Piyasası Birliği’nin (LBMA) yeni başkanı Peter Zoellner, Financial Times’a yaptığı açıklamada, İngiltere’nin altın vadeli işlem piyasasına yeniden dönmesi gerektiğini söyledi.

Zoellner, dünyanın yıllık 35 trilyon dolarlık fiziksel altın ticareti merkezinde türev ürünlerin yeniden devreye alınmasının “mantıklı bir adım” olacağını belirtti.

Zoellner, “Altın piyasasının farklı platformlarda işlem görmesi mantıklı. Geçmişteki girişimler biraz erken yapılmıştı, ancak artık koşullar değişti” dedi.

Vadeli işlemler için karar borsalara ait

Zoellner, İngiltere’de altın vadeli işlem sözleşmelerinin yeniden başlatılması kararının tamamen borsaların insiyatifinde olduğunu vurguladı.

Başkan, bu ürünlerin yapılandırılması ve listelenmesinden sorumlu kurumların borsalar olduğunu, LBMA’nın bu konuda yönlendirici bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Londra’da vadeli işlem piyasası yıllardır kapalı

Londra’daki altın işlemleri büyük ölçüde iki taraflı fiziki tezgah üstü (OTC) anlaşmalarla yürütülüyor. Şehirde şu anda aktif bir altın vadeli işlem piyasası bulunmuyor.

Dünyanın en likit altın vadeli işlem sözleşmesi hâlen New York’taki CME Group’un Comex borsasında işlem görüyor. Onu Şanghay Altın Borsası takip ediyor.

Londra Metal Borsası (LME) ise 2017 yılında altın vadeli işlem sözleşmesi başlatmış, ancak düşük işlem hacmi nedeniyle 2022’de bu piyasayı kapatmak zorunda kalmıştı. Daha önce 1982–1985 yılları arasında faaliyet gösteren London Gold Futures Market de benzer şekilde başarısız olmuştu.

LBMA verileri kamuya açmayı planlıyor

Zoellner ayrıca, LBMA’nın vadeli işlemler ve anlık fiyat verilerini kamuya açmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Bu adımın, Londra’nın şeffaflığını artırarak küresel altın piyasasındaki etkisini güçlendirmesi bekleniyor.