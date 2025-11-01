1 Kasım 2025 altın fiyatları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları yükselir mi?

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici bir tahminde bulundu.

Banka, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Bu öngörü, özellikle borsada işlem gören fonlar (ETF) ve merkez bankalarının devam eden alımları temel alınarak yapıldı.

Düzeltmeye dikkat çekildi

Morgan Stanley, son dönemdeki fiyat hareketlerinin altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşıdığını, ancak yaşanan düzeltmenin bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdiğini belirtti.

Banka değerlendirmesinde "Son fiyat hareketleri altını Göreli Güç Endeksi (RSI) açısından aşırı alım bölgesine taşımıştı, ancak son düzeltme bu seviyeyi daha sağlıklı bir noktaya getirdi ve pozisyonlanmayı temizledi" ifadelerine yer verdi.

Aşağı yönlü baskı uyarısı

Banka, faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte altın destekli ETF’lere girişlerin sürmesini, merkez bankalarının ise daha yavaş bir tempoda da olsa alımlarına devam etmesini bekliyor. Mücevher talebinin de istikrarlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

Ancak Morgan Stanley, fiyat oynaklığının artması veya merkez bankalarının rezerv azaltma kararı gibi risklerin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği konusunda uyardı.