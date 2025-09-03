Rekor serisi devam ediyor: Siyasi belirsizlikler altına destek veriyor, fiyatlar tarihi seviyelerde!
Küresel piyasalarda siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yanı sıra Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceğine yönelik güçlü beklentiler ons altına destek vermeye devam ediyor. Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimi beklentileri ve siyasi belirsizlikler ons altına destek verirken, altın 3.500 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ons altın gün içinde 3.547,05 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. İç piyasada ise gram altın 4.687 TL ile rekor seviyelerde işlem görüyor.
Altın, devam eden siyasi ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın günün erken saatlerinde 3.547,05 dolarla tüm zamanların zirvesine çıktı. Şu sıralarda yüzde 0,14 artışla 3.539 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Fed beklentileri
Yatırımcıların gözü 17 Eylül’deki Fed toplantısına çevrilmiş durumda. CME FedWatch Tool verilerine göre, 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 92 olarak fiyatlanıyor. Bu beklenti, altının güvenli liman talebini güçlendiriyor.
ABD ticaret belirsizliği
ABD’de Trump yönetiminin, Federal Temyiz Mahkemesi’nin hukuka aykırı bulduğu gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme’den hızlandırılmış karar talep edeceği yönündeki haberler de piyasa oynaklığını artırıyor.
İç piyasada gram altın rekor tazeledi
Türkiye’de de altın fiyatları rekor seviyelerde. Gram altın 4.687,14 TL alış – 4.687,64 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da tarihi zirvelere yakın seyrediyor.