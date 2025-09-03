Altın, devam eden siyasi ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın günün erken saatlerinde 3.547,05 dolarla tüm zamanların zirvesine çıktı. Şu sıralarda yüzde 0,14 artışla 3.539 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Fed beklentileri

Yatırımcıların gözü 17 Eylül’deki Fed toplantısına çevrilmiş durumda. CME FedWatch Tool verilerine göre, 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali yüzde 92 olarak fiyatlanıyor. Bu beklenti, altının güvenli liman talebini güçlendiriyor.

ABD ticaret belirsizliği

ABD’de Trump yönetiminin, Federal Temyiz Mahkemesi’nin hukuka aykırı bulduğu gümrük tarifeleri için Yüksek Mahkeme’den hızlandırılmış karar talep edeceği yönündeki haberler de piyasa oynaklığını artırıyor.

İç piyasada gram altın rekor tazeledi

Türkiye’de de altın fiyatları rekor seviyelerde. Gram altın 4.687,14 TL alış – 4.687,64 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da tarihi zirvelere yakın seyrediyor.

ANLIK-CANLIK ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN