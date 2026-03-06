Sınırında 4 yıldır savaş var: 'Savunma' için altın rezervlerini satacak

Son yıllarda küresel altın piyasasında en dikkat çekici aktörlerden biri Polonya oldu. Ülkenin merkez bankası, son iki yılda dünyanın en büyük resmi altın alıcısı olarak rezervlerini hızla artırdı ve küresel altın rallisine önemli destek sağladı.

Ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dördüncü yılına girilmesi ve Doğu Avrupa’daki güvenlik risklerinin artması, Polonya’nın ekonomik ve askeri stratejisini yeniden şekillendiriyor. Ülke yönetimi, savunma harcamalarını hızla artırabilmek için şimdiye kadar “dokunulmaz” görülen altın rezervlerini gündeme aldı.

13 milyar dolarlık altın satışı planı

Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski, ülkenin altın rezervlerinin bir kısmının satılmasıyla yaklaşık 13 milyar dolar kaynak yaratılabileceğini belirten bir plan hazırladı.

Bu planın amacı Polonya’nın savunma bütçesini ciddi şekilde büyütmek. Merkez bankasının elinde yaklaşık 550 ton altın rezervi bulunuyor. Plan kapsamında rezervlerin bir bölümünün satılması ve daha sonra uygun koşullarda yeniden satın alınması gibi bir strateji üzerinde de duruluyor.

Ayrıca merkez bankasının farklı gelir kaynaklarından 3,25 milyar dolar daha sağlayabileceği belirtiliyor. Böylece yalnızca bu yıl savunma harcamaları için 16 milyar dolara kadar ek finansman yaratılması mümkün olabilir.

Avrupa Birliği ile finansman tartışması

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin de desteklediği planın arkasında yalnızca güvenlik kaygıları değil, aynı zamanda uluslararası finansman tartışmaları da bulunuyor.

Avrupa Birliği, üye ülkelere silah alımı için toplam 174 milyar dolarlık kredi programı öneriyor. Ancak Polonya yönetimi bu programın uzun vadede maliyetli olabileceğini ve ABD ile ilişkileri olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor.

Bu nedenle Varşova yönetimi savunma harcamaları için alternatif finansman yolları arıyor. Altın rezervlerinin kullanılması da bu seçeneklerden biri olarak gündeme gelmiş durumda.

50 milyar dolara ulaşabilir

Kaynaklara göre planın ilerleyen aşamalarda daha da büyümesi bekleniyor. Polonya hükümetinin üzerinde çalıştığı savunma finansmanı paketinin toplam değerinin yaklaşık 50 milyar dolara ulaşabileceği ifade ediliyor.

Bir diğer seçenek ise altın rezervlerinin değerinin yeniden hesaplanması. Eğer yasalar değiştirilirse merkez bankası altının değer artışından kaynaklanan kazancı bilançoya yansıtabilir ve bu gelir savunma harcamalarına aktarılabilir.

Merkez Bankası Başkanı Glapinski, gazetecilere yaptığı açıklamada altın rezervlerine dayalı bir plan üzerinde çalıştıklarını doğruladı ancak ayrıntı vermekten kaçındı.

Altın politikası tamamen değişebilir

Polonya’nın böyle bir adım atması, son yıllardaki altın stratejisinin tam tersine bir yön değişimi anlamına geliyor.

Ülkenin merkez bankası 2024 ve 2025 yıllarında rezervlerine 100 tondan fazla altın ekleyerek dünyanın en büyük resmi altın alıcısı konumuna yükselmişti.

Geçen yıl eylül ayında Glapinski, Polonya’nın altın rezervlerini toplam rezervlerin %30’una çıkarmayı hedeflediğini açıklamıştı. O dönemde yaptığı açıklamada, küresel belirsizliklerin arttığı bir ortamda altının devlet rezervleri için en güvenli yatırım olduğunu vurgulamıştı.

Küresel altın piyasası için kritik gelişme

Polonya’nın olası altın satışı küresel piyasalar açısından da önemli bir gelişme olabilir. Çünkü merkez bankalarının son yıllardaki yoğun altın alımları fiyatların yükselmesinde kritik rol oynadı.

Varşova yönetiminin rezervlerini kullanma kararı alması durumunda bu hamle yalnızca Avrupa güvenlik politikalarını değil, aynı zamanda uluslararası altın piyasasının dengelerini de etkileyebilir.