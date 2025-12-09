Stratejistlerden altın tahmini! Rekor yükseliş gelecek yıl hız kesecek
State Street Investment Management, altının 2025'te 1979'dan bu yana en güçlü performansını sergilemesinin ardından yükselişin 2026'da yavaşlayacağını öngörüyor. Kuruma göre fiyatlar gelecek yıl 4.000-4.500 dolar aralığında dengelenecek. Stratejistler, yüksek hisse–tahvil korelasyonlarının altının portföylerdeki önemini artırdığını, küresel borç yükü ve kalıcı enflasyonun ise altını uzun vadede güçlü bir korunma aracı haline getirdiğini belirtiyor.
Altını destekleyen dinamiklerin etkisi sürecek
Stratejistler, bu yıl altını destekleyen yapısal dinamiklerin etkisini sürdüreceğine işaret ederek, hisse senedi-tahvil korelasyonlarının tarihsel olarak yüksek seyrettiği dönemlerde altının portföyler için daha kritik bir çeşitlendirme aracı haline geldiğini belirtti.
Ayrıca analizde, küresel borçluluk seviyesi ve kalıcı enflasyonun uzun vadeli getirileri yukarı taşıdığı, bu nedenle altının "etkin bir korunma aracı" olma özelliğini koruduğu ifade edildi. Fed'in gevşeme adımlarının genellikle doların değerini düşürdüğü ve likiditeyi artırdığı, bunun da altın fiyatlarına ek destek sağlayan bir etki yarattığı vurgulandı.