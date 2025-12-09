Stratejistlerden altın tahmini! Rekor yükseliş gelecek yıl hız kesecek

State Street Investment Management, altının 2025'te 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını göstermesinin ardından, yükseliş hızının gelecek yıl bir miktar yavaşlayacağını öngördü. Kurumun stratejistleri, 2026'da altın fiyatlarının 4.000-4.500 dolar bandında dengelenmesini bekliyor.

Altını destekleyen dinamiklerin etkisi sürecek

Stratejistler, bu yıl altını destekleyen yapısal dinamiklerin etkisini sürdüreceğine işaret ederek, hisse senedi-tahvil korelasyonlarının tarihsel olarak yüksek seyrettiği dönemlerde altının portföyler için daha kritik bir çeşitlendirme aracı haline geldiğini belirtti.

Ayrıca analizde, küresel borçluluk seviyesi ve kalıcı enflasyonun uzun vadeli getirileri yukarı taşıdığı, bu nedenle altının "etkin bir korunma aracı" olma özelliğini koruduğu ifade edildi. Fed'in gevşeme adımlarının genellikle doların değerini düşürdüğü ve likiditeyi artırdığı, bunun da altın fiyatlarına ek destek sağlayan bir etki yarattığı vurgulandı.