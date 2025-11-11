UBS altın tahminini yükseltti: “Yükseliş sadece ara verdi”

UBS stratejistleri, altın fiyatlarının ons başına 4.700 dolara kadar yükselebileceğini açıkladı.

Banka, son haftalardaki sınırlı gerilemeye rağmen altındaki yükseliş trendinin sürdüğünü ve bu hareketin “sadece bir ara” niteliğinde olduğunu vurguladı.

UBS strateji ekibi, Ulrike Hoffmann-Burchardi liderliğinde yayımladığı notta, “ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının sona ermesi risk iştahını desteklese bile, altın fiyatlarının daha da tırmanabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Belirsizlik altına destek sağlamaya devam edecek”

UBS, ABD Senatosu’nun geçici bütçe tasarısını kesinleştirmesiyle ilgili sürecin belirsizliğine ve Kongre’nin uzun vadeli bir anlaşmaya varamaması durumunda gelecek yıl yeni bir kısmi kapanma olasılığına dikkat çekti.

Raporda ayrıca, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uygulanan tarifelerin yasallığına ilişkin vereceği kararın, piyasalardaki belirsizliği artırabileceği ve altına destek sağlayabileceği ifade edildi.

Yükselen borçlar altın talebini güçlendiriyor

UBS, mali sürdürülebilirlik kaygıları ve para birimlerinin değer kaybı riskine karşı artan küresel kamu borcu seviyelerinin altına olan talebi güçlendirdiğini bildirdi.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) verilerine göre, yatırım akışları ve merkez bankalarının yeniden artan alımları eylül çeyreğinde toplam altın talebini rekor seviyeye taşıdı.