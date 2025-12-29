UBS’ten altın fiyatları için yukarı yönlü revizyon

Zürih merkezli bir İsviçre bankası UBS, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 için ons altın hedefini 5 bin dolar olarak açıkladı.

UBS, yılın son çeyreğinde ise altın fiyatlarının kâr realizasyonlarının etkisiyle bir miktar gerileyerek 4 bin 800 dolar/ons seviyesine çekilebileceğini öngördü. Banka, değerlendirmesinde uzun pozisyonunu koruduğunu ve fiyat hedefini yükselttiğini vurguladı.

Tahminlerin temelinde, jeopolitik risklerin sürmesi ve küresel piyasalarda güvenli liman talebinin güçlü kalmaya devam edeceği beklentisi yer alıyor. UBS, bu unsurların orta vadede altın fiyatlarını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.