Yastık altında 5 trilyon dolarlık altın!

Küresel piyasalarda altın yükselişini sürdürürken, ons fiyatı 4500 dolar seviyesine dayanmış durumda. Son bir ayın en güçlü günlük artışının ardından yükselişini koruyan altın, jeopolitik risklerin ve ekonomik belirsizliğin etkisiyle yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürüyor.

Morgan Stanley raporuna göre Hindistan'da yastık altında yaklaşık 35 bin ton altın bulunuyor. Mevcut fiyatlarla bu varlıkların değeri yaklaşık 5 trilyon dolara (214 trilyon TL) ulaşıyor. Analistler, bu rakamın Hindistan hükümetinin 2030 için hedeflediği ekonomik büyüklükle örtüştüğüne dikkat çekiyor.

Ailelerin altın birikimi tarihi seviyede

Rapor, altının Hindistan kültürü ve ekonomisiyle ne kadar iç içe geçtiğini vurguluyor. Düğünler, festivaller ve nesiller boyu aktarılan yatırım alışkanlıkları, yükselen fiyatlarla birleşerek Hintli ailelerin altın birikimini tarihi seviyelere taşıdı. Uzmanlara göre bu tablo, Hindistan’ın dalgalı piyasalara karşı somut varlıklara duyduğu köklü güvenin bir yansıması.

Altını geride bırakan gümüş petrolü de solladı

Altın kadar öne çıkmasa da gümüş de Hindistan’da önemli bir yere sahip. Resmî veriler bulunmamakla birlikte, bazı analistler yastık altında tutulan gümüş miktarının altına yakın seviyelerde olabileceğini öne sürüyor.

Bu yıl gümüş fiyatları yüzde 140’tan fazla artarak ons başına 72 doların üzerine çıktı ve altının yaklaşık yüzde 70’lik yükselişini geride bıraktı. Her iki değerli metal de artan jeopolitik gerilimler nedeniyle 1979 petrol krizinden bu yana en güçlü yıllık performanslarına doğru ilerliyor.

Dikkat çeken bir başka gelişme ise gümüş fiyatlarının enerji piyasalarını geride bırakması oldu. Ons başına 72 doların üzerindeki gümüş, Brent petrolün yaklaşık 62 dolar, ABD ham petrolünün ise 58 dolar civarında işlem gördüğü bir dönemde, emtia piyasalarında çarpıcı bir ayrışmaya işaret ediyor.