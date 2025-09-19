Yatırım devinden yeni rapor! Citi altın tahminini güncelledi!
ABD’li yatırım bankası Citi, üç aylık altın fiyatı tahminini 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Banka, hem döngüsel hem de yapısal faktörlerin altını desteklediğini belirtirken, olası stagflasyon veya sert iniş senaryosunda 4.000 dolar/ons seviyesinin görülebileceğini öngördü. Ancak jeopolitik risklerin azalması ve ABD ekonomisinin güçlü kalması halinde altının 3.400 dolar/ons seviyesine gerileyebileceği uyarısı da yapıldı.
ABD’li yatırım bankası Citi, altın fiyatlarına yönelik üç aylık tahminini güncelledi. Banka, önceki 3.600 dolar/ons seviyesindeki beklentisini 3.800 dolar/ons olarak revize etti.
Döngüsel ve yapısal faktörler etkili
Citi’nin raporunda, ABD istihdam piyasasındaki zayıflamanın, tarifelerin küresel büyüme üzerindeki baskısının ve artan resesyon endişelerinin altını desteklediği belirtildi.
Yapısal tarafta ise ABD’nin artan mali açıkları, doların rezerv para statüsü ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler öne çıktı.
Temel senaryo: 3.800 dolar
Bankanın yüzde 60 olasılık verdiği temel senaryoya göre, altın fiyatları önümüzdeki aylarda 3.800 dolar/ons seviyesine ulaşarak yeni rekorlar kıracak. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde küresel büyüme görünümünün toparlanmasıyla altından çıkışların başlayabileceği ifade edildi.
Alternatif senaryolar
Yukarı yönlü: ABD’nin stagflasyona girmesi veya sert ekonomik iniş yaşaması halinde Fed’in agresif faiz indirimleri yapabileceği, bu durumda altının 4.000 dolar/ons seviyesine yükselebileceği tahmin edildi.
Aşağı yönlü: Jeopolitik risklerin azalması, tarife müzakerelerinin ilerlemesi ve ABD ekonomisinin güçlü kalması halinde ise altının 3.400 dolar/ons seviyesine gerileyebileceği belirtildi.
Fed’in etkisi
Citi ayrıca, Fed’in geçtiğimiz çarşamba günü açıkladığı çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altının rekor seviyelere çıktığını da hatırlattı.